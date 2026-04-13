Первомайська окружна прокуратура скерувала до суду позов про розірвання договору підряду на будівництво насосної станції у Первомайську, укладеного між Управлінням ЖКГ міської ради та підрядником у 2022 році, у зв’язку з тривалим невиконанням його умов.

Установлено, що будівництво насосної станції підрядник мав завершити власними силами до кінця 2024 року, однак до даного часу роботи виконані лише на 8% від необхідного об’єму. Кошти на фінансування робіт у достатніх обсягах з бюджету упродовж 3 років не виділялись. При цьому, наприкінці 2025 року сторонами внесено зміни до договору щодо можливості збільшення вартості робіт, що призведе до зменшення обсягів їх виконання.

Невиконання умов договору призводить до неможливості отримання громадою міста з 60-тисячним населенням якісних послуг з водопостачання та водовідведення, що загрожує погіршенням якості життя мешканців міста.

Розгляд позову триває.