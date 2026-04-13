Після недавнього відпочинку в Венеції український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та сином Тимофієм оголосили про свій переїзд до Канади. Як наголосила Катерина у відповідях підписникам в Instagram, це не втеча і не вимушений крок, а свідоме рішення родини, передають Факти.

«Ми не переїжджаємо до Іспанії, бо там тепло, умовно. Ми свідомо емігруємо», — написала Катерина в соцмережі.

Причини такого вибору вона пояснила тим, що у Канаді вже є необхідні документи — Володимир має там статус резидента, а Катерина — work permit. Також в цій країні вже живуть старші діти шоумена. Причиною еміграції в Канаду Остапчуки назвали і знання англійської мови, якою шоумен володіє як носій, а це значно полегшує адаптацію в новій країні проживання.

Як написала Катерина, мультикультурне середовище Канади створює комфортні умови для інтеграції, Володимир Остапчук захистив свої дипломи за канадською системою освіти та отримав магістерський ступінь, а під час останнього перебування в Канаді він склав іспит і отримав місцеве водійське посвідчення.

Катерина також пояснила, чому саме Монреаль став їхнім вибором. В місті зручна логістика — прямий рейс до Парижа займає лише 6 годин, що важливо для роботи шоумена.

«Торонто не підійшло на рівні відчуттів, а Ванкувер розглядали, але він занадто віддалений від Європи», — написала Катерина.