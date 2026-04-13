13 квітня у м.Портімао (Португалія) завершився гімнастичний чемпіонат Європи серед дорослих, молоді, юніорів та юніорок.

Серед юніорів в складі національної збірної команди України у стрибках на акробатичній доріжці змагався вихованець КДЮСШ «Перемога» Єгоров Ярослав.

Як повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради, Єгоров Ярослав посів 3 місце у командному заліку та 7 місце в індивідуальних змаганнях.

Тренує спортсмена Дарʼя Алексеева.

