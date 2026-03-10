З 2 по 6 березня у Вінниці відбувся чемпіонат України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці.

Збірна команда Миколаївської області у загальнокомандному заліку посіла друге місце.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді.

До складу команди увійшли Валентин Поліщук, Ярослав Єгоров, Валентин Святинчук, Костянтин Чудаков, Софія Богза, Олена Сапармамедова, Маргарита Сабельникова та Софія Ціолковська.

У командному заліку серед чоловіків миколаївські спортсмени здобули чемпіонське звання.

Склад команди: Валентин Поліщук, Ярослав Єгоров, Валентин Святинчук, Костянтин Чудаков.

Як зазначається, Ярослав Єгоров також увійшов в трійку найкращих спортсменів та пройшов відбір для участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Португалії у квітні.

Тренують спортсменів Віктор Семенуха, Дарʼя Алєксєєва, Вікторія Карпенко, Ольга Ціолковська.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2025 року миколаївські акробати стали призерами юніорського чемпіонату України та Всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці (ФОТО)