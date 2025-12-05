1-4 грудня у Миколаєві відбувся Чемпіонат України серед юніорів та юніорок та Всеукраїнські змагання серед вікових категорій зі стрибків на акробатичній доріжці.

Про успіхи миколаївських спортсменів повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту ММР, передає Інше ТВ.

Чемпіонат України

Так, у командному заліку юніорського чемпіонату України команда юніорів Миколаївської області у складі Поліщука Валентина, Єгорова Ярослава, Друцького Олексія та Дʼяченка Андрія посіла 2 місце.

У командному заліку серед юніорок команда Миколаївської області у складі Богзи Софії, Ягольнік Маргарити, Ціолковської Софії та Кислиці Мілани посіла 3 місце.

У віковій категорії 2011-2012 р.н. – ІІ місце посів Дʼяченко Андрій.

У віковій категорії 2009-2010 р.н. – ІІ місце посів Друцький Олексій, ІІІ місце посів Єгоров Ярослав.

Всеукраїнські змагання

У віковій категорії 2015-2016 – ІІ місце посів Яхно Тимофій.

У віковій категорії 2008 і старше (дівчата) – І місце посіла Сапармамедова Олена.

У віковій категорії 2008 і старше (чоловіки) – І місце посів Чудаков Костянтин, ІІ місце посів Святинчук Валентин, ІІІ місце Бєлих Дмитро.

Тренерський склад – заслужений тренер України Семенуха Віктор Леонідович, старший тренер викладач Алєксєєва Дарʼя Андріївна, тренер – викладач Карпенко Вікторія Василівна та Ціолковська Ольга Миколаївна.

