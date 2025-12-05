2025 року Миколаївська обласна організація Національної Спілки художників України святкує свій 55-річний ювілей — півстоліття, сповненого творчих пошуків, невтомної праці та відданості культурі рідного краю.

З цієї нагоди 4 грудня у виставковій залі Будинку художника відбулися урочистості та відкрилася виставка, повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Цьогорічна виставка зібрала 55 учасників. В експозиції близько 180 робіт. Вона об’єднує як сучасних митців, так й спадок минулих поколінь. Безумовно, це демонструє неперервність творчої традиції, глибоку повагу до історії. Кожен твір є відображенням багатогранності мистецької школи Миколаївщини, яскравим проявом індивідуального стилю та майстерності художника, його любові до рідного краю.

Миколаївська обласна організація Національної спілки художників України сьогодні – це 52 активних митці, які беруть участь у виставках, пленерах і творчих проєктах. Серед них майстри, відзначені почесними званнями «Народний художник України», «Заслужений художник України» та «Заслужений діяч мистецтв України», лауреати державної премії ім. Т.Г. Шевченка, а також нагороджені державними, обласними та міськими почесними грамотами, медалями та відзнаками за вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва.

