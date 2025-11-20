19 листопада відбулось відкриття виставки художніх виробів «Примхливий листопад». Це восьма подія мистецького проєкту «Пори року», організованого в межах ювілейної кампанії до 125-річчя Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького у співпраці з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса».

Про це повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, передає Інше ТВ.

До експозиції увійшли художні вироби 5 митців Миколаєва та області: Віктора Хізниченка, Світлани Бойкової-Калюжної, Олександра Рассолова, заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної та Алли Бондарєвої з Баштанської громади. Це 15 живописних пейзажів та натюрмортів, які відображають невловимий настрій останнього осіннього місяця.

Також на відкритті виставки митці Культурно-мистецької асоціації “Арт -спокуса” були відзначені Подячними листами Миколаївського міського голови за високу майстерність та відродження українських традицій Наталья Ракитина, Ганна Петрик, Олена Міщенко, Людмила Гацура, Віра Жевнер та Оксана Давидову.

Особливої романтичної атмосфери заходу надали музичні вітання у виконанні заслуженого артиста України Олександра Сичова та солістки Народної вокальної студії Миколаївського міського Будинку вчителя Людмили Сурової.

Як повідомляло Інше ТВ, з циклу «Пори року» вже відбулись виставки «Стриманий лютий» , «Тендітний березень», «Ірисовий травень», «Рум’яний червень», «Теплий липень», «Сонячний серпень» та «Щедрий вересень».