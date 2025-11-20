Трамп оголосив, що підписав законопроект про оприлюднення досьє Епштейна.

-Джеффрі Епштейн, якому в 2019 році було висунуто звинувачення Міністерством юстиції Трампа (а не демократами!), був демократом протягом усього життя, пожертвував тисячі доларів політикам-демократам і мав тісні зв’язки з багатьма відомими діячами-демократами, такими як Білл Клінтон (який 26 разів літав на його літаку), Ларрі Саммерс (який щойно пішов у відставку з багатьох рад, включаючи Гарвард), брудним політичним активістом Рейдом Гофманом, лідером меншості Хакімом Джеффрісом (який попросив Епштейна пожертвувати гроші на його кампанію ПІСЛЯ того, як Епштейну було висунуто звинувачення), конгресменкою-демократкою Стейсі Пласкетт та багатьма іншими. Можливо, правда про цих демократів та їхні зв’язки з Джеффрі Епштейном незабаром буде розкрита, тому що Я ЩОЙНО ПІДПИСАВ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО РОЗКРИТТЯ ДОСЬЄ ЕПШТЕЙНА!

Як всім відомо, я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Туна прийняти цей законопроект відповідно в Палаті представників та Сенаті. Завдяки цьому проханню голосування було майже одностайним на користь прийняття законопроекту. За моєю вказівкою Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже п’ятдесят тисяч сторінок документів. Не забувайте — адміністрація Байдена не передала ЖОДНОГО файлу чи сторінки, пов’язаних з демократом Епштейном, і навіть ніколи не згадувала про нього.

Демократи використовували питання «Епштейна», яке стосується їх набагато більше, ніж Республіканську партію, щоб відвернути увагу від наших ДИВОВИЖНИХ перемог, включаючи ВЕЛИКИЙ, ПРЕКРАСНИЙ ЗАКОН ПРО ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКІВ, зміцнення кордонів, заборону чоловіків у жіночому спорті та трансгендерів для всіх, припинення DEI, зупинку рекордної інфляції Байдена, зниження цін, найбільше в історії зниження податків і регулювання, закінчення ВОСЬМИ воєн, відновлення наших збройних сил, знищення ядерного потенціалу Ірану, залучення трильйонів доларів ІНВЕСТИЦІЙ в США, створення «НАЙГАРЯЧІШОЇ» країни в світі і навіть нанесення ВЕЛИЧЕЗНОЇ ПОРАЗКИ демократам під час недавньої катастрофи з закриттям уряду.

Протягом багатьох років наша велика нація мусила терпіти РОСІЮ, РОСІЮ, РОСІЮ, УКРАЇНУ, УКРАЇНУ, УКРАЇНУ, ІМПІЧМЕНТ № 1, ІМПІЧМЕНТ № 2 та багато інших, створених демократами полювань на відьом і афер, які були настільки жахливими і роз’єднували нашу країну, і були зроблені для того, щоб заплутати, відвернути увагу і відволікти від ВЕЛИКОЇ РОБОТИ, яку виконують республіканці та адміністрація Трампа. Ця остання афера обернеться проти демократів, як і всі інші! Дякую за увагу до цього питання. ЗРОБІМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!”, — написав Трамп у Truth Social.

Нагадаємо, У США демократи опублікували нові листи Епштейна – він вчив російських дипломатів “розуміти” Трампа (ФОТО)

А також, що Король Чарльз позбавив всіх титулів і вигнав з дому принца Ендрю – через справу Епштейна