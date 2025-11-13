Демократи з Палати представників оприлюднили нові листи Епштейна зі згадкою Трампа. В них знайшлися згадки про поради російським чиновникам щодо поведінки з Дональдом Трампом, пишуть Новини.Live.

Серед нових електронних листів Джеффрі Епштейна, опублікованих демократами з Комітету нагляду Палати представників США, виявили повідомлення, де фінансист стверджує, що давав поради російським посадовцям щодо того, як «розуміти» Дональда Трампа.

У листі від 24 червня 2018 року Епштейн пише, що російський дипломат Віталій Чуркін «розумів Трампа після наших розмов», називаючи процес «не складним».

Оскільки Чуркін на той момент уже помер, Епштейн зазначає, що тепер Лавров може отримати «insight», тобто інформацію чи пояснення, від нього:

-Я думаю, ти можеш порадити Путіну, що Лавров може отримати insights, поговоривши зі мною. Чуркін робив це раніше… але він помер.

Фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, неодноразово згадував Дональда Трампа у приватному листуванні протягом останніх 15 років. У опрелюднених демократами листах, адресованих своїй подружці Гіслейн Максвелл і письменнику Майклу Вольфу, Епштейн стверджував, що Трамп проводив багато часу з жінкою, яку демократи називають жертвою секс-торгівлі:

-Той собака, який не гавкав, — це Трамп. [Жертва] провела з ним години в мене вдома…

У листуванні також є повідомлення, де Епштейн зазначає, що Трамп «знав про дівчат», імовірно маючи на увазі заяву президента США про вигнання Епштейна з клубу Мар-а-Лаго через непристойну поведінку щодо молодих працівниць.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розкритикувала дії демократів, заявивши, що ті «вибірково злили електронні листи ліберальним ЗМІ, аби створити фальшивий наратив для очорнення президента Трампа».

Нагадаємо, Епштейн був заарештований у 2019 році за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми. За місяць потому він скоїв самогубство.

Ось листи, опубліковані вчора демократами.