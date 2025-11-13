Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб
танків – 11 344 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од.
артилерійських систем – 34 388 (+9) од.
РСЗВ – 1 540 (+0) од.
засоби ППО – 1 242 (+2) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од.
крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од.
спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Дані уточнюються.