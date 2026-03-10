Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC, передає «Апостроф».

Віткофф підтвердив, що тристоронні переговори перенесено на наступний тиждень. За його словами, він налаштований оптимістично щодо майбутніх консультацій, оскільки, на його думку, ця війна має завершитися.

Водночас спецпредставник не став прямо відповідати на запитання про те, чи можлива мирна угода між Росією та Україною вже цього року.

“Я логічна людина. Президент Трамп має досвід врегулювання різних складних питань. У цих обставинах процес зайняв більше часу, ніж він очікував, однак ми бачимо ознаки того, що обидві сторони вже втомилися, і, сподіваюся, ми на початку переломного моменту”, — заявив Віткофф.

