«Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. Це значна дестабілізація. Ніхто у світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме, але важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна й нам.

Треба, щоб ті, хто зараз звертається до України по підтримку, – щоб вони й надалі допомагали нашому захисту, нашій ППО передусім. Ми ще минулого року пропонували Сполученим Штатам угоду – угоду щодо дронів. Це правильна перспектива – бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні.

Рустем Умєров разом із нашими військовими, разом із розвідкою, з Міністерством оборони, МЗС готуватиме конкретні домовленості. Україна – надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова – це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя…

Сьогодні була доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського по застосуванню ракет, по наших відповідях – цілком справедливих відповідях агресору. Наші воїни уразили один із важливих російських воєнних заводів – у Брянську. Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах – по цивільних. Ми захищаємось. Росія давно має змогу закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І фактично це в них спільна війна – що в Росії, що в іранського режиму, що в Північної Кореї. Це в них спільна агресія – проти Заходу, проти всього демократичного світу, проти того, що народи й держави мають свої права й мають реальне значення. Треба захищати життя. І треба бути разом у цьому захисті. Дякую всім, хто з Україною!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1476-го дня повномасштабної війни.

