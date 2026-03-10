На торгах 10 березня нафта Brent опустилася нижче 83 доларів/барель.

Після стрибка до $119,5 доларів за барель вранці у понеділок, до закриття торгів травневий ф’ючерс Brent опустився до $99,3 за барель, пише Zn.ua.

Вранці у вівторок торги на лондонській біржі ICE відкрилися на позначці $92,5, потягом дня контракт подешевшав до $82,2 за барель.

Ввечері 9 березня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) завило про готовність вивільнити нафту з власних запасів.

Голова агентства Фатіх Біроль скликав на сьогодні екстрену нараду з лідерами країн-учасниць для обговорення заходів щодо стабілізації ринку енергоносіїв.

«Ми маємо понад 1,2 млрд барелів державних надзвичайних запасів нафти, а також 600 млн барелів промислових запасів.

З огляду на умови на нафтових ринках, я скликав позачергове засідання урядів країн-членів МЕА, яке відбудеться пізніше сьогодні, (…) для прийняття подальшого рішення про те, чи варто надавати екстрені запаси країн МЕА на ринок», — сказав Біроль.