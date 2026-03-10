У межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки “Кремній Ел”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

“Кремній Ел” – це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського “високоточного” озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є “мізками” та “нервовою системою” сучасної зброї, зокрема ракет “Іскандер”.

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем “Рейд”.

