Незалежна міжнародна комісія ООН на 61-й сесії Ради з прав людини 10 березня 2026 року представила звіт, у якому примусове переміщення українських дітей до рф визнано злочином проти людяності.

Про це йдеться у звіті комісії, передає ua.news.

Слідчі перевірили докази щодо депортації 1205 дітей із п’яти областей України та підтвердили, що ці дії координуються на найвищому державному рівні рф. Комісія встановила, що дітей розподіляли по сім’ях у 21 регіоні росії, часто надаючи їм російське громадянство та приховуючи інформацію про їхнє місцеперебування від батьків.

У доповіді задокументовані факти передачі депортованих дітей у родини російських високопосадовців, зокрема згадується випадок із лідером фракції «Справедлива росія» Сергієм Мироновим. Близько 80% задокументованих випадків досі не завершилися поверненням дітей, а рф не створила жодного механізму для їхньої репатріації, переклавши цей тягар на родичів. Поки рф використовує дітей як інструмент війни та демографічної політики, міжнародна спільнота фіксує докази для майбутніх трибуналів над організаторами цих злочинів.

