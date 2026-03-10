У структурі НГУ сформовано нові бойові підрозділи. Відповідний наказ сьогодні, 10 березня, підписав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Сьогодні підписав наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України полків безпілотних систем, штурмових полків, окремого полку прикриття повітряного простору.

Головна мета — посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам», – зазначив Ігор Клименко.

«Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань», – додав він.

