Упродовж трьох місяців воїни «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.

Детальніше розповіли сьогодні, 7 березня, в ГУР МО України, передає Інше ТВ.

Ціль розвідників – зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру.

В ході активних дій спецпризначенці ГУР знешкодили понад 300 окупантів, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.

Точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності московитів – через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку.

Дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

Операцію проводять підрозділи Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій, що входять до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

Як б’ються воєнні розвідники – дивіться у відео.

