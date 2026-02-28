Українське військово-політичне керівництво заявило, що успішні дії Збройних сил призвели до звільнення 8 населених пунктів і сотень кілометрів території в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Однак досі відкритим залишається питання: який реальний масштаб і кінцева мета цієї операції на південному фронті?

Серію скоординованих наступальних дій на цьому напрямку українські підрозділи почали ще наприкінці січня. Згодом з’явились перші повідомлення військових про звільнення декількох населених пунктів поряд з Гуляйполем (Запорізька область), куди раніше встигли просочитися російські диверсійні групи, пише ВВС.

Підпис до фото,Мапа фронту в Україні

Основні вектори атак українців – це, окрім Гуляйполя, також район Степногірська (місто на 20 км південніше Запоріжжя), а також Олександрівський напрямок, тобто ділянка фронту поряд з містечком Покровське на Дніпропетровщині.

Атаки українців збіглись у часі з відключенням для російської армії систем супутникового зв’язку Starlink. Військові експерти зауважують, що ці події можуть бути взаємопов’язані, оскільки саме ця мережа була основним засобом комунікації між бійцями ЗС РФ на фронті.

Заяви України

Загалом операція на Півдні проходила в режимі інформаційної тиші, допоки президент Володимир Зеленський 20 лютого не заявив в інтерв’ю французьким ЗМІ про її проміжні результати.

“Не буду вдаватися в подробиці, але я можу привітати нашу армію, станом на сьогодні звільнені 300 кв. км на півдні”, – сказав він.

Головком ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого повідомив про ще більші досягнення цієї операції.

Він зазначив, що особисто відвідав позиції в Південній операційні зоні, де українські військові частини “наступають і тримають оборону”.

“…наші воїни не лише тримають оборону, а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами”, – заявив головнокомандувач.

Підпис до фото,Олександр Сирський 23 лютого відвідав десантні частини, які наступають на Олександрівському напрямку

Щоправда, в заяві 8-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ), який і проводить цю операцію, вказано про звільнення 300, а не 400 кв. км.

Речник корпусу Вадим Карпяк заявив, що операція ЗСУ була направлена на те, щоб зірвати плани противника зайти вглиб Дніпропетровської і Запорізької областей.

“Операція залишається динамічною, але її перші результати вже змінили баланс на цьому відтинку фронту”, – додав він.

Американський аналітичний центр “Інститут вивчення війни” (ISW) оцінює розмір звільненої території на Півдні у 165 кв км.

“Українські сили продовжують обмежені контратаки в цих районах”, – сказано в звіті організації за 24 лютого.

Які результати

Речник Південного угруповання військ ЗСУ Владислав Волошин пояснив ВВС News Україна, що, говорячи про звільнення 400 кв. км території, мова йде про сумарне значення результатів контратакувальних дій на всіх напрямках.

“Скажімо так, мова йде і про “сіру зону” і про населені пункти, в яких відновлений контроль. Це також і про проведені “зачистки” там, де противник тільки намагався інфільтруватися”, – зазначив він.

Геолоковані кадри показують, що просування українських сил відбувається північніше і північно-східніше Степногірська (в районі сіл Лук’янівське та Приморське) і північніше Гуляйполя (в районі сіл Добропілля, Тернувате і Косівцеве).

Найглибший “клин” в російську оборону ЗСУ вдалося пробити на Олександрівському напрямку.

Тут на межі Дніпропетровської і Запорізької областей українці змогли відтіснити росіян від околиць Великомихайлівки та Покровського і продовжують пробивати оборону противника південніше сіл Андріївка, Вербове, Єгорівка, Вишневе, Рибне і Калинівське.

Таким чином армія РФ витісняється з території Дніпропетровщини, яку вона захопила минулого літа.

Трохи південніше цієї ділянки українські війська також ведуть наступ на напрямку Тернувате – Добропілля- Солодке.

Активну участь в наступі на цій ділянці бере Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.

Його командир, Герой України Дмитро Філатов (позивний “Перун”) у розмові з ВВС News Україна каже, що його бійці вже “впритул наблизились” до околиць села Солодке.

Росіяни захопили його ще в грудні 2025 року і станом на початок лютого село було на 10-12 км вглиб від лінії бойового зіткнення.

Для чого ця операція

Командир полку каже, що атакувальні дії ЗСУ мають декілька цілей, насамперед звільнення Дніпропетровської області.

“Це одна з цілей загалом цієї операції”, – заявив капітан Дмитро Філатов, однак відмовився повідомити подробиці, наскільки українські війська зараз близькі до цієї мети.

На онлайн-мапах OSINT-проєкту DeepState вказано, що станом на 25 лютого окупованими на Дніпропетровщині залишались 5-6 населених пунктів в безпосередній близькості до адмінмежі.

Ще одна мета українського наступу – зупинити просування російської армії у бік Запоріжжя і відкинути її за річку Гайчур. Ця водна перешкода протікає з півночі на південь паралельно трасі Покровське-Гуляйполе.

Наприкінці минулого року після захоплення майже всієї території Гуляйполя армія РФ змогла перетнути цю річку і почати рух у бік останньої “української фортеці” в Запорізькій області – міста Оріхів.

Підпис до фото,Командир 1 ОШП Дмитро Філатов (“Перун”) каже, що операція на Півдні мала збити плани РФ з наступу на Запоріжжя. І цього вдалося досягнути

Командир 1 ОШП пояснює, що загалом саме цей населений пункт, який розміщений на висотах, має більше стратегічне значення для захисту обласного центру, а не Гуляйполе.

“Гуляйполе перебуває в ямі і є стратегічно невигідним вузлом оборони”, – заявив Філатов.

Отже, Україна наприкінці січня перегрупувала війська і перекинула додаткові сили на цей напрямок саме для того, щоб зупинити просування противника і не дати йому зайняти висхідні позиції для подальшого наступу на Запоріжжя. Цей план станом на зараз вдалося реалізувати, каже командир 1 ОШП.

Останні спроби армії РФ пробитися західніше Гуляйполя в районі села Залізничне (міноборони РФ 10 лютого заявило про взяття цього населеного пункту) не мають оперативного сенсу, каже командир полку, і, більше того, загрожують оточенням всього російського угруповання.

Водночас він також не закликає мати великі очікування від українських контратак на цій ділянці фронту. За його словами, наразі немає задачі пробитися вглиб окупованої противником території і, наприклад, звільнити місто Гуляйполе.

“Це не контрнаступ, це наступальні дії, які спрямовані перш за все на стабілізацію ділянки фронту, на зупинення просування противника, покращення тактичного положення наших військ і спонукання противника використати ті резерви, які він накопичив, не за його задумом, а за нашим. От і все”.

Підпис до фото,Бійці 1 Окремого штурмового полку ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню “Град” на Запорізькому напрямку, лютий 2026 року

Керівництво проєкту DeepState також вважає, що операція ЗСУ на Південному фронті має обмежений характер і поки не є контрнаступом.

Більш того, нещодавно звільненні ЗСУ території позначені на мапі все ще “сірою зоною”, оскільки там щодня фіксують наполегливі спроби росіян повернути втрачені позиції, каже співзасновник проєкту Роман Погорілий.

“Чи може це перерости в щось більше (з боку ЗСУ. – Ред.)? Може, це не можна заперечувати. Зараз ворог теж намагається зі свого боку приймати якісь рішення, підтягувати додаткові ресурси. Якщо нам вдасться зламати цей хід з боку ворога, налагодити логістику, постачання, закріплення і вдасться збити темп противника, то це може перетворитися на якісь подальші глибші просування”, – прогнозує він.

Відповідь Росії

Українське військове командування підтверджує інформацію аналітиків, що РФ почала вживати контрзаходи, щоб зупинити наступ ЗСУ на Півдні.

Мова в першу чергу йде про перекидання додаткових сил і засобів.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив ВВС дані розвідки, що, зокрема, на цю ділянку фронту вже перекинута артилерійська бригада РФ з Південно-Слобожанського напрямку, а також переміщуються значні сили десантних військ.

“Фактично всю російську десантуру стягують сюди на південь”, – сказав він.

Також готуються нові підрозділи операторів БПЛА, які згодом будуть направлені ближче до лінії фронту.

Командир 1 ОШП Дмитро Філатов повідомив, що в його зоні відповідальності зафіксоване переміщення двох російських бригад морської піхоти в район Гуляйполя.

На його думку, все це свідчить про те, що саме наступ на Запоріжжя буде пріоритетом стратегічної наступальної операції, яку Кремль планує розпочати навесні цього року.

“Ворог швидше за все сфокусує свою весняну компанію саме на Запорізькому напрямку.. Українське командування бачить це і може дати об’єктивну оцінку діям противника”.

В щоденному зведенні генштабу ЗСУ фіксується стрімке зростання кількості боєзіткнень саме біля Гуляйполя, починаючи з середини лютого.

Наприклад, 25 лютого тут зафіксували 36 боєзіткнень, що є другим результатом після Покровського напрямку.

Російське міноборони ніяк не відреагувало на інформацію про наступ ЗСУ на Півдні та продовжує майже щодня повідомляти про “просування” власних військ і захоплення нових населених пунктів в Запорізькій області.