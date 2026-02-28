Досвідчені городники поділилися простим рецептом підживлення, яке дасть усе необхідне вашій розсаді. Ця поживна підгодівля доступна кожному, стверджують Добрі новини.

Якщо ви вже взялися за вирощування розсади, варто розуміти, що без підтримки рослини можуть почати витягуватися, коренева система може бути нерозвиненою, а загальний стан рослини – сумнівним. Щоб рослини росли потужними, одні дачники одразу використовують “професійні” засоби, інші ж довіряють народним засобам. Редакція сайту Добрі новини дізналася, як без витрат подбати про розсаду.

Для цього треба буде приготувати розчин. Вам знадобиться чайна ложка звичайного білого рису і літр гарячої води. Туди ж треба додати лушпиння з двох цибулин, дрібка дріжджів і маленька щіпочка цукру для активації дріжджів. Все це треба змішати в банці і залишити настоюватися добу при кімнатній температурі.

За цей час рис віддає крохмаль та мікроелементи, цибулеве лушпиння – фітонциди та вітаміни, дріжджі розмножуються і виділяють речовини, що стимулюють ріст коренів. Виходить концентрований поживний коктейль, який ваша розсада точно оцінить. Тільки використовувати його в чистому вигляді не можна, бо це виходить дуже концентровано.

Городники розповіли, чим підживити розсаду для зміцнення кореневої системи

Через добу процідіть настій через марлю, візьміть 100 мл цього концентрату і розбавте літром чистої води. Ось цим розчином і поливайте всю розсаду двічі на тиждень. Поливати треба під корінь, не потрапляючи на листя. Землю перед поливом злегка розпушіть зубочисткою. Після поливу дайте розсаді постояти в тіні годину, не виносьте на сонце.

Ви помітите, що розсада не витягується, стебла товстенькі, міцні, коренева система розвивається потужна – при пересадці видно, що грудка землі пронизана білими здоровими коренями. Після висадки в ґрунт така розсада одразу йде в ріст!

Особливо добре реагують на цей настій томати, перці, баклажани. Огірки теж люблять таку підгодівлю. Квіти стають кремезними, цвітуть рясніше. Один настій на всю розсаду – і дієво, і бюджетно!

