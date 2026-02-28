У Росії видали підручник з навчання БпЛА для учнів 10–11 класів. Видання планують використовувати не лише в російських школах, а й у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише ЛБ.

Згідно з інформацією, у підручнику передбачено навчання повному циклу створення безпілотника – від конструювання та 3D-моделювання до програмування, тестування та використання комп’ютерного зору й елементів штучного інтелекту. Окремі розділи присвячені реєстрації БпЛА та взаємодії з наглядовими органами.

Раніше, у 2024 році, в Росії вже запровадили навчальний посібник із безпілотників для 8–9 класів, який використовується на уроках технологій. Таким чином формується безперервна система підготовки школярів до роботи з безпілотними системами – від середньої до старшої школи.

Російські чиновники заявляють, що йдеться про профорієнтаційний інструмент, спрямований на розвиток технічних навичок і популяризацію інженерних спеціальностей серед молоді.

Водночас в умовах повномасштабної війни та активного використання безпілотників у бойових діях впровадження таких дисциплін у школах викликає занепокоєння. Експерти зазначають, що це може свідчити про подальшу мілітаризацію освітнього процесу та формування кадрового резерву для сфери безпілотних систем.