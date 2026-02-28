Російські чиновники все частіше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під егідою США, якщо Київ не готовий поступитися територією для досягнення угоди, повідомляє агентство Bloomberg за словами осіб, обізнаних з перебігом переговорів, пише Iнтерфакс.

Переговори, заплановані на наступний тиждень, будуть вирішальними для того, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни, заявили дві особи, наближені до Кремля, на умовах анонімності. Вони зазначили, що Росія, ймовірно, відмовиться від переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки.

“Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести свої війська зі східної частини Донецької області… За цим швидко прослідує президентський саміт між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Зеленським для підтвердження угоди, що спричинить взаємний відхід російських і українських військ”, – повідомляє агентство.

Територіальне питання є найскладнішим для вирішення в рамках зусиль, спрямованих на припинення повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський наполягає, що укріплена територія Донецька, яка все ще перебуває під контролем України, є життєво важливою для захисту країни від будь-яких майбутніх російських атак, і що Київ не визнає незаконну окупацію Москвою будь-якої української території.