Розсада томатів може бути примхливою, а тому більшість садівників використовують лампи для підсвічування. Розповідаємо, як обійтись без цієї процедури.

Вирощування розсади на підвіконні — це справжнє змагання за світло. Якщо у вас немає спеціальних фітоламп, томати зазвичай щосили тягнуться вгору, стають тонкими, блідими й слабкими. У народі це називають “витягуванням”, і це головна біда домашнього садівництва. Але є простий ранковий прийом, що займає рівно 10 секунд, але діє на рослини не гірше за дорогі лампи. Це – погладжування, пишуть Добрі новини.

Як доглядати за розсадою томатів

Це може здатися дивним, але рослини дуже чутливі до тактильного контакту. В основі цього методу лежить чиста наука. Коли ви щоранку проводите долонею по верхівках саджанців, ви імітуєте пориви вітру або небезпечний контакт із тваринами. Рослина сприймає це як механічне подразнення і стрес. У відповідь на це в тканинах томатів починає виділятися газ етилен.

Експерти пояснили, яка проста ранкова дія допоможе виростити розсаду томатів без підсвічування

Етилен подає сигнал, що змушує рослину припинити ріст вгору. Замість того, щоб витрачати сили на висоту, саджанець починає нарощувати товщину стебла та розвивати кореневу систему. Ви отримуєте кремезні та товсті кущики томатів з насичено-зеленим листям, які не падають від власної ваги. Щоб прийом спрацював, він має стати частиною вашої ранкової рутини — разом із кавою.

Найкраще робити процедуру зранку, коли рослини тільки починають свій світловий день. Просто проведіть розслабленою долонею по верхівках розсади туди-сюди 5-10 разів. Рухи мають бути ніжними, але відчутними. Важливо не пошкодити тендітні листочки, а просто злегка їх поворушити. Робіть це щодня. Томати дуже швидко звикають до такої “зарядки” і витрачають сили на укріплення кореневища.