З передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Як пишуть київські пабліки, сильно постраждала Борщагівка – там пошкоджені та згорілі приватні будинки.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджений будинок нардепа Дмитра Разумкова.

Станом на зараз наслідки нічної атаки зафіксовано у п’яти районах Київщини, — повідомив начальник КОВА Микола Калашник.

“На жаль, маємо інформацію про постраждалу людину. У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано.

У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.

П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі. Попередньо з під завалів врятовано восьмеро людей. Серед них одна дитина.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку”, — повідомив Калашник.