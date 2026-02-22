З передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.
Як пишуть київські пабліки, сильно постраждала Борщагівка – там пошкоджені та згорілі приватні будинки.
Відомо, що внаслідок атаки пошкоджений будинок нардепа Дмитра Разумкова.
Станом на зараз наслідки нічної атаки зафіксовано у п’яти районах Київщини, — повідомив начальник КОВА Микола Калашник.
“На жаль, маємо інформацію про постраждалу людину. У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано.
У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.
П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі. Попередньо з під завалів врятовано восьмеро людей. Серед них одна дитина.
У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.
В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку”, — повідомив Калашник.