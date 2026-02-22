На Меморіалі Лінкольна у Вашингтоні, округ Колумбия, відбулася акція солідарності з Україною.

Про це повідомили у посольстві України у США.

-Разом з українською громадою та прихильниками з різних США та усього світу ми відзначили чотири роки з моменту початку повномаштабної війни Росії проти України — об’єдналися у нашій відданості свободі та справедливому миру.

На заході, за даними посольства, виступили посол Євросоюзу в США Йовіта Нелюпшінє, пастор Марка Бернс, ветеран російсько-української війни Андрій Смоленський і віцеголова та гендиректор Національної коаліції на підтримку єврейства Євразії Марк Левін.

Організатори нагадували: “Протягом чотирьох років українці захищали свою свободу та безпеку Європи надзвичайною ціною. Цей мітинг – заклик до дії: Україна все ще має значення. Свобода все ще має значення”.

-Вдячні преподобним отцям з Українських Православних та Українських Католицьких Церков за молитву за Україну та всім виконавцям: українсько-грузинській художниці Софі Віллі, VODA Voice та дітям з Ukrainian School DC – Школа Українознавста. Особлива подяка директору з адвокатури та залучення Nova Ukraine Олександру Крапівкіну за відмінну модерацію заходу, зазначили в посольстві.