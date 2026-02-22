Про це розповів голова ГО «Асоціація вівчарів», власник племінного господарства «Центр відродження вівчарства» Василь Стефурак в інтерв’ю Delo.ua.

Попри те що скотарство в Україні менш розвинене, ніж вирощування зернових чи олійних культур, саме вівчарство має значний потенціал зростання. За словами фахівця, галузь може збільшити поголів’я до 100 млн овець упродовж найближчих 10 років. А одна вівця здатна генерувати близько $200 доходу.

Наразі в Україні налічується понад 760 тис. овець і кіз, що на 10% менше, ніж торік. Водночас міжнародний попит зростає. Зокрема, Катар готовий на державному рівні імпортувати з України до 1,5 млн голів баранів щороку. Пропонована ціна — $5 за кг живої ваги, це у 2,5 раза більше, ніж поточна середня експортна ціна

«Проте для виконання такого контракту Україні потрібно втричі збільшити поголів’я. Для цього зокрема необхідна державна підтримка. За два-три роки можна вийти на показник експорту 1,5 млн голів баранів на рік. Проте розводити потрібно якісних, тому що Катар не буде платити за неякісних баранів. Їм потрібні товарні баранчики 6-8 місяців, 45-55 кг живої ваги», — уточнив експерт.

Як повідомляло ІншеТВ, Вівчарі у Карпатах відмовляються від дотацій на овець – кажуть, не час брати в держави (ФОТО, ВІДЕО)