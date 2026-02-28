Міністерство оборони визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби.

Відповідно до рішення оборонного відомства (від 24.02.2026 N2385/з) розмір відповідної грошової компенсації у 2026 році встановлений на рівні:

у місті Київ – 4 560 грн;

в обласних центрах – 3 420 грн;

в інших населених пунктах – 2 280 грн.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

Військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

Розмір компенсації визначається Міністерством оборони України щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік. Порядок призначення і виплати компенсації військовослужбовцям регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (зі змінами) та Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 380 (зі змінами).