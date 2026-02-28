Міністерство закордонних справ Королівства Саудівська Аравія розповсюдило заяву.

Королівство Саудівська Аравія рішуче засуджує та виражає категоричне обурення через жорстоку іранську агресію та грубе порушення суверенітету з боку Ісламської Республіки Іран щодо кожної з таких держав: Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Бахрейн, Держави Катар, Держави Кувейт, а також сусідніх держав.

Королівство підтверджує свою повну солідарність із цими братніми країнами та свою підтримку, готове надати всі свої можливості для допомоги в усіх заходах, які вони вживають, і застерігає від тяжких наслідків продовження порушення суверенітету держав та принципів міжнародного права.

Королівство Саудівська Аравія закликає міжнародну спільноту засудити ці жорстокі агресії та вжити всіх рішучих заходів для протидії іранським порушенням, які підривають безпеку та стабільність регіону.

Міністерство закордонних справ Королівство Саудівська Аравія 28 лютого 2026 року.

Нагадаємо: Іран запустив балістичні ракети по всіх країнах Перської затоки, вибухи лунали в Дубаї (ВІДЕО)