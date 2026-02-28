“Вашингтон і Тель-Авів в черговий раз затіяли небезпечну авантюру, яка стрімко наближає регіон до гуманітарної, економічної та не виключено радіологічної катастрофи. Наміри агресорів зрозумілі та декларуються ними цілком відкрито — зруйнувати конституційний устрій і знищити керівництво неугодної їм держави, яка відмовилася підкорятися силовому диктату та гегемонізму. Відповідальність за негативні наслідки рукотворного кризи, включаючи непередбачувану цепну реакцію та розкручування спіралі насилия, цілим і повністю лежить на них”, — заявили в МІД РФ.

Ще із заяви:

РФ вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану в русло політико-дипломатичного врегулювання;

готова сприяти пошуку мирних рішень на основі міжнародного права та балансу інтересів навколо Ірану;

безрозсудна збройна агресія США та Ізраїлю не спровокована;

США та Ізраїль атакували Іран під прикриттям відновленого переговорного процесу;

мотиви США та Ізраїлю в ситуації з Іраном не мають нічого спільного з режимом нерозповсюдження ядерної зброї;

відповідальність за спіраль насильства повністю лежить на США та Ізраїлі, які намагаються знищити керівництво Ірану;

викликає занепокоєння серійний характер дестабілізуючих ударів США по міжнародно-правових опорах світового порядку;

ізраїльтяни доводили до РФ помилкові сигнали про відсутність зацікавленості у військовій конфронтації з іранцями; (привіт, 2022-й і твердження РФ про ненапад на Україну);

США та Ізраїль занурюють Близький Схід у вир неконтрольованої ескалації, спонукають країни обзаводитися серйозними засобами проти загроз;

керівництво ООН та МАГАТЕ зобов’язане негайно дати об’єктивну оцінку безвідповідальним діям щодо руйнування на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ України висловило підтримку іранському народові то його правомірному прагненню жити “в безпеці, свободі та процвітанні”.

“Іранський режим, який десятиліттями знущався з іранського народу, розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн. Йдеться і про масові порушення прав людини всередині країни, і про підтримку бойовиків, які несли хаос в інші країни регіону, і про безпосередню військову підтримку держави-агресора Росії в її неспровокованій загарбницькій війні проти України. Ми пам’ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч “Шахедів” по наших мирних містах і людях”, – йдеться у коментарі МЗС України.

В дипломатичному відомстві наголосили, що режим у Тегерані мав усі можливості запобігти силовому сценарію.

“Йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень, але режим проігнорував ці зусилля і натомість лише затягував час у надії ввести в оману міжнародну спільноту. Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час”, – резюмували у документі.