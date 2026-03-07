На Херсонщині через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських дронових атак під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб разом із їхніми законними представниками.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Інше ТВ.

«Це необхідно, оскільки інтенсивність обстрілів Херсонської та Станіславської громад зросла майже втричі у порівнянні із 2024 роком. Залишатися там з малечею – наражати їх на смертельну небезпеку.

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення підтримав нашу пропозицію та ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб з окремих територій, а саме: Приозерного; Комишан (вул. Нижня та прилеглі до Дніпра території); Херсона (вул. Андрія Орлова, Грецька, Соборна та прибережна смуга нижче цих вулиць); Станіслава.

Процес евакуації планується через транзитний центр Херсона з подальшим переміщенням до місць тимчасового проживання та до більш безпечних регіонів України», – зазначив він і вкотре закликав мешканців не зволікати з евакуацією.

Для організації виїзду звертайтеся на «гарячу лінію» Херсонської ОВА за номерами: 0800101102 або 0800330951.

Як повідомляло Інше ТВ, У Верховній Раді прийняли закон, який передбачає примусову евакуацію дітей