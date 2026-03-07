Відновлення експорту електроенергії з України до Європи не означає масштабного вивезення електроенергії з країни. Йдеться лише про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

За його словами, перші поставки становили буквально десятки мегаватів – близько 12 МВт у певні години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва.

“Це не “вивезення електроенергії з країни”, як це часто подають. Це інструмент балансування системи”, – пояснив Трохимець.

Він зазначив, що рішення про експорт ухвалює диспетчер НЕК “Укренерго” і лише тоді, коли система має запас потужності. Якщо баланс погіршується, експорт одразу припиняється.

Причинами появи профіциту є сезонне зростання виробітку гідроелектростанцій через весняні паводки, а також збільшення генерації сонячних електростанцій. У денні години енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити.

У такій ситуації, пояснює експерт, є два варіанти: обмежувати роботу електростанцій або продавати надлишок на зовнішній ринок. Другий варіант дозволяє енергокомпаніям уникнути втрат виробітку та отримати додаткові кошти, які потрібні галузі для ремонтів і відновлення після атак.

Водночас для синхронізованої з Європою енергосистеми нормальним є як експорт, так і імпорт електроенергії у різні години доби – залежно від балансу виробництва і споживання.

Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт після паузи через російські атаки, що тривала з листопада 2025 року.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2024 року експорт електроенергії з України у вісім разів перевищив імпорт