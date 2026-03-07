Президент Об’єднаних Арабських Еміратів у своїх перших публічних коментарях після того, як Іран запустив ракети по своєму сусіду з Перської затоки на тлі американо-ізраїльських ударів, заявив, що його країна перебуває у стані війни, але почувається добре і не є легкою здобиччю.

Про це пише Reuters.

«ОАЕ мають товсту шкіру та гірку плоть – ми нелегка здобич», – сказав Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян, який також є правителем Абу-Дабі, у коментарях, зроблених у п’ятницю під час відвідування постраждалих внаслідок ударів, які транслювалися в суботу по телебаченню Абу-Дабі.

«Ми виконаємо свій обов’язок перед нашою країною, нашим народом та нашими жителями, які також є частиною нашої родини», – сказав він.

ОАЕ, які складаються з семи еміратів, включаючи Дубай, захищатимуть кожного в країні, сказав він.

