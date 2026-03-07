Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців – єдиного цифрового джерела даних про військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Зазначається, що реєстр стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і сервісів, зокрема через “Армія+”.
Що зміниться для військових та членів їхніх сімей після запуску реєстру:
Менше паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів і даних про себе.
Швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг – насамперед через “Армія+2.
Вищий рівень захисту персональних даних.
Що це дасть Збройним силам:
Єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових.
Якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації.
Ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.
Що це означає для держави:
Узгодженість державних інформаційних систем.
Більше прозорості й точності в даних.
Ефективніше використання державних ресурсів.
Зазначається, що порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них.
Також передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних – зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.
“Це ще один системний крок до сучасної, зручної та безпечної цифрової екосистеми сервісів для українських військових”, – зазначили в Міноборони.