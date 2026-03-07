«Зараз у Харкові тривають роботи на місці удару по житловому будинку – російський удар. Це була звичайна багатоповерхівка. Станом на зараз відомо, що десять людей загинули. Серед загиблих – діти. Дівчина, якій було 13 років, і хлопчик – йому було дев’ять. Мої співчуття рідним та близьким. Додатково залучені фахівці з інших областей для розбору завалів – з Полтавщини, із Сумщини. Шукають тіла людей під завалами. Страшний удар. Також 16 людей були поранені. Всім надається необхідна допомога. Масований удар, по цивільних. У Києві та в інших регіонах, зокрема, – по об’єктах енергетики.

Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для «петріотів». Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні.

Тим більше ми бачимо інформацію про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в «шахедах», що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході.

Саме тому й захист має бути скоординованим. Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від «шахедів». Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1473-го дня війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі збито 19 ракет та 453 БпЛА.