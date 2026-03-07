Український морський безпілотник серії Magura отримав нову невідому модифікацію як носій для дронів-перехоплювачів.

Відео випробувань від UFORCE опублікував кореспондент The Economist Олівер Керролл на своїй сторінці в X, передає «Мілітарний».

На кадрах видно, як на морському дроні відкривається контейнер, із якого вилітає невідомий перехоплювач. Він виявляє та уражає повітряну мішень, роль якої виконував безпілотник типу «крило».

Це рішення, ймовірно, допоможе збивати російські розвідувальні апарати та дрони-камікадзе, які запускаються з Криму, безпосередньо у Чорному морі.

Interceptors automatically flying out of naval drones on detection of incoming targets? Before being piloted to the kill remotely from hundreds of km away? The future Dubai imagines has already been battle tested. In Odesa.

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 7, 2026

