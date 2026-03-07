Від 1 березня набувають чинності норми, що чітко регламентують утримання собак у приватному секторі. Реформа передбачає суворіші вимоги до облаштування прибудинкової території та обов’язкову актуалізацію медичної документації улюбленців.

Про це йдеться у законопроєкті № 11328 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність, повідомляє «ТСН».

Найрезонанснішою зміною стає фактична заборона постійного тримання собак на прив’язі. Ланцюг тепер офіційно визнається порушенням добробуту тварини. Натомість пропонують облаштування просторих вольєрів або вільне пересування тварини по надійно огородженій території.

Штрафи: за порушення норм благополуччя передбачена адміністративна відповідальність. Сума залежатиме від того, в якому стані перебуває тварина.

Заборона каліцтв: купірування вух чи хвостів «для краси» відтепер поза законом. Такі операції дозволені виключно за медичними показаннями ветеринара.

Україна впроваджує обов’язкову ідентифікацію для всіх котів та собак згідно з новим законом «Про ветеринарну медицину».

Мікрочип: кожна тварина повинна мати підшкірний чип з унікальним номером.

Єдиний паспорт: від 1 березня запроваджується уніфікований ветеринарний паспорт. Він міститиме повну історію щеплень, обробок та стерилізації. Такий документ визнаватиметься за кордоном.

Інтеграція з «Дією»: незабаром дані про вашого улюбленця з’являться у застосунку «Дія». Це значно спростить перетин кордону та візити до клінік.

Реформа не є миттєвою і розбита на кілька етапів:

1 березня 2026: початок дії основних обмежень та перехід на нові паспорти.

1 вересня 2026 — 2027 роки: посилення контролю за добробутом тварин у промислових комплексах.

Коротко для власника (що зробити вже зараз):

перевірити, чи має тварина мікрочип;

звернутися до ветеринара для оформлення паспорта нового зразка;

якщо собака на ланцюгу — почати планувати вольєр або ремонт огорожі.

За ігнорування правил реєстрації та неналежне утримання передбачені штрафи від 170 до 340 грн. Якщо ж порушення призвело до шкоди здоров’ю людей або інших тварин, суми будуть значно вищими.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2024 року стартував перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин: відкрито авторизацію для ветлікарів.