Уряд ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на облаштування та купівлю житла.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

Зокрема 1 млрд грн з цієї суми буде спрямовано на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання. 500 млн грн передбачено на купівлю будинків у сільській місцевості. Механізм купівлі такого житла буде затверджено протягом місяця після набрання чинності Постанови.

За словами Ю.Свириденко, 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Також за рахунок субвенції можна буде придбати будівельні матеріали та модульні будинки для створення модульних містечок у прифронтових регіонах.

Якщо казати про розподілення коштів по регіонах, то прифронтові області зможуть отримати субвенцію у розмірі 100% за рахунок коштів державного бюджету, а для інших регіонів передбачено співфінансування: 90% — за рахунок коштів держбюджету, 10% — за рахунок місцевих бюджетів.

