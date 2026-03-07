Створена в Балтії компанія оборонних технологій Frankenburg Technologies розробляє і виробляє в Латвії ракету Mark-1, призначену для знищення недорогих і безпілотних літальних апаратів, що випускаються, включаючи дрони «Шахед». Підприємство заявляє, що вже проведено повний цикл випробувань щодо знищення цілей. Серійне виробництво планується розпочати цього року.

Про це пише LSM.lv, передає Інше ТВ.

Проект отримав підтримку держави, Міноборони співфінансує етап розробки, виробництво планується також у Латвії. У процесі випробувань дуже важлива співпраця з Національними збройними силами, для тестування використовуються армійські полігони, адже ракету необхідно випробовувати часто та регулярно.

Наприкінці лютого Frankenburg Technologies оголосила, що в рамках раунду фінансування серії А залучила 30 млн. євро. Раунд очолив європейський венчурний фонд Plural, до нього приєднався естонський державний інвестфонд SmartCap.

Залучені 30 млн євро будуть спрямовані на створення виробничого та постачальницького ланцюжка в Європі. Головні напрямки включають створення двох виробництв у ЄС (проектна потужність – не менше 100 ракет на добу на кожному заводі), забезпечення довгостроковими компонентами та створення запасів, розвиток у Європі виробничих потужностей з випуску ракетних двигунів та боєголовок, розширення центрів розробки у Великій Британії та Німеччині.

За рахунок цих інвестицій загальний обсяг фінансування Frankenburg Technologies сягає 40 млн євро. Це дозволить розширити портфель продукції, крім ракети Mark-1, і в інших категоріях, включаючи системи повітряного та наземного запуску.

Ідея створення Mark-1 виникла внаслідок аналізу бойових дій в Україні. Там масово використовуються дешеві ударні дрони, які здатні точно знищувати критично важливі об’єкти інфраструктури. Це не тільки становить реальну загрозу для суспільства, а й вимагає використовувати вкрай дорогі системи ППО для перехоплення дешевих дронів.

Якщо вартість ракети-перехоплювача перевищує вартість атакуючого дрона, ППО у довгостроковій перспективі стає неефективним. Тому завдання — створити ракету, яка була б дешевшою чи порівнянною за ціною з метою, що перехоплюється.

Frankenburg Technologies тісно співпрацює з Україною, де зараз особливо гостро необхідні системи протидії дронам. Виконавчий директор Frankenburg Technologies Latvija Каспар Поллакс визнав, що з моменту заснування компанії співпраця з Україною ведеться і на оперативному рівні, і на рівні установ, є тісний контакт із ЗСУ.

Материнська компанія Frankenburg Technologies розташована в Естонії, а її структурні підрозділи — у Литві, Латвії, Польщі, Німеччині, Данії, Великій Британії та Україні.

