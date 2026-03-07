Депутат кантонального парламенту від партії “Зелених лібералів” (glp) Томас Броніманн направив уряду кантону Берн кілька пропозицій щодо зміни герба кантону.

Що з цього вийшло, розповідає SWI.

Депутат запропонував у майбутньому зображати ведмедя «без статевого органу, щоб такий символ краще презентував усе населення кантону». Крім того, як «символ соціального прогресу» ведмідь, за його задумом, міг би рухатися не як зараз (бо зараз, за ​​його словами, він ніби йде задом наперед), а зліва направо у верхній кут.

Проте уряд кантону відкинув обидві депутатські пропозиції. Ведмідь з червоним статевим органом (у геральдиці для цього існує спеціальний термін gezotet, тобто це коли статевий орган на гербі забарвлений в інший колір, ніж решта фігури) має як мінімум 600-річну традицію і так зображується з 15 століття.

Крім того, ведмідь майже завжди був звернений праворуч наліво, причому не лише на стародавніх печатках, а й на старих монетах.

Проводити інтернет-опитування про майбутнє подоби бернського ведмедя кантональний уряд теж не хоче. Як сказано у відповіді уряду кантону депутату, таке опитування не було б репрезентативним і не мало б якоїсь доказової цінності.

