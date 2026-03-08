рф використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового моніторингу електростанцій та сланцевих карʼєрів концерну Eesti Energia у прикордонному повіті Іда-Вірумаа.

Такий підхід дозволяє збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору НАТО, інформує Центр протидії дезінформації.

Стеження слугує одразу кільком цілям: збір даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств. Це змушує естонську сторону впроваджувати додаткові протоколи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергонезалежності.

Подібна активність свідчить про еволюцію гібридних методів кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії — особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж. Системне інфраструктурне шпигунство є частиною ширшої стратегії дестабілізації енергетичного сектору Європи та підвищення політичної й економічної ціни підтримки України для урядів країн ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників