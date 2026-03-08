Досі на фризі цього символу Парижа золотими літерами вигравірували імена 72 видатних французьких дослідників, але жодного жіночого імені серед них не було.

Тепер цей історичний список доповнять ще 72 іменами, і цього разу в ньому будуть жінки, які зробили такий же цінний внесок у розвиток науки.

Як пише «Європульс», цей проект розпочався з ініціативи асоціації Femmes & Sciences.

Список склала експертна група після кількох місяців роботи. До списку увійшли дослідниці з різних наукових галузей — від медицини та математики до фізики та інформатики. Тепер їхні імена з’являться на першому ярусі вежі — вони будуть виконані тим самим шрифтом і золотими літерами, що й існуючий фриз.

Серед обраних імен — акушерка Анжеліка дю Кудре, яка у XVIII столітті навчала акушерству по всій Франції та розробила анатомічний манекен для підготовки фахівців, що допомогло знизити смертність дітей.

У списку також Марія Кюрі — єдина вчена, яка здобула Нобелівські премії одразу у двох наукових галузях, фізиці та хімії, і чиї дослідження радіоактивності відкрили новий напрямок сучасної науки.

Найсучаснішою фігурою в переліку стала Аліса Рекок — одна з піонерів французьких комп’ютерних технологій та штучного інтелекту, яка відіграла важливу роль у розвитку обчислювальних архітектур.

Проект покликаний зробити внесок жінок у розвиток науки помітнішим і відновити історичний баланс. Крім того, як сказала мер Парижа Анн Ідальго, список жінок-науковців на Ейфелевій вежі має надихати дівчаток зробити кар’єру в науці.

