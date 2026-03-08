ЛПДС «Армавир» – це вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею, повідомляє Кіберборошно.

Ураження такого вузла впливає одразу на кілька елементів системи: може порушити роботу ділянки трубопроводу і зменшити обсяги перекачування, створити дефіцит у резервуарному буфері та зупинити залізничний налив, через який паливо розподіляється далі по регіонах.

Фактично ЛПДС є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає не на окремий об’єкт, а на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці.

За повідомленнями російських ЗМІ, до гасіння пожежі залучено 91 людину особового складу та 26 одиниць техніки