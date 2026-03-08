Національні збройні сили Латвії розпочали будівництво першої черги інфраструктури контрмобільності на території відчужених об’єктів на східному кордоні країни.

Про це пише Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії, передає Інше ТВ.

Роботи ведуться на території Балвського краю, яку передано Міноборони у безоплатне користування. На цій території 2-а Відземська бригада Земессардзе розмістить кілька сотень зубів дракона.

3-я Латгальська бригада Земессардзе в рамках першої черги найближчим часом розпочне встановлення різних перешкод на інших територіях уздовж кордону.

Восени 2025 року Сейм ухвалив закон про створення інфраструктури контрмобільності. У грудні Кабінет міністрів затвердив території, необхідні для реалізації першої черги заходів контрмобільності, а у лютому цього року – території другої черги.

