Паркан встановлено вздовж 280 кілометрів кордону, забезпечуючи суцільний бар’єр там, де дозволяють технічні умови.

передає Інше ТВ.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс наголосив, що кордон оснащується розумними технологіями. «Наша головна мета — створити найсучасніший захист на східному кордоні Європейського Союзу», — сказав міністр.

Міністр фінансів республіки Арвілс Ашераденс зазначив, що завершення будівництва прикордонного паркану та розвиток його інфраструктури зміцнюють можливості Державної прикордонної охорони в її щоденній роботі.

Паралельно з будівництвом паркану під керівництвом Державної прикордонної служби (VNĪ) продовжувалися роботи над рештою прикордонної інфраструктури, включаючи патрульні стежки, мости та інші інженерні рішення.

Паркан на латвійсько-білоруському кордоні було завершено в липні 2024 року.

Наразі під керівництвом VNĪ тривають завершальні будівельні роботи над необхідною інфраструктурою на латвійсько-білоруському кордоні вздовж річки Даугава, де паркан не планується. Завершення цих ділянок заплановано на весну 2026 року.

