У Казахстані офіційно заборонили поширення інформації про нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Кореспондент.

Згідно з документом, у країні запроваджують обмеження на поширення у публічному просторі, ЗМІ, телекомунікаційних мережах та на онлайн-платформах інформації, що стосується пропаганди педофілії та нетрадиційної сексуальної орієнтації. За розміщення та розповсюдження контенту з ознаками пропаганди ЛГБТ запроваджується штраф у 20 МРП (78.640 тенге ($150). При повторному порушенні протягом року штрафуватимуть на 40 МРП (157.280 тенге ($300), або призначатимуть адміністративний арешт до десяти діб.

Як інформує Orda.kz, влада країни обґрунтовує необхідність обмежень “захистом дітей від шкідливого для їхнього здоров’я та розвитку інформації”.