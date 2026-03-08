За минулу добу в області було збито/подавлено пʼять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу станом на 07:00 ранку 8 березня, передає Інше ТВ.

Крім цього, вчора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок однієї з атак біля с. Дмитрівка FPV-дрон поцілив в автомобіль бригади швидкої медичної допомоги.

Поранення отримали двоє людей – 57-річний чоловік та 34-річна жінка, водій та парамедик. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, задовільний. Вони продовжують перебувати в лікарні.