За словами норвезької поліції, у неділю рано вранці посольство США в Осло постраждало від гучного вибуху, який завдав незначних пошкоджень, але постраждалих немає.

За словами очевидців, вибух було чути з території посольства у західному Осло близько 1 години ночі (00:00 за Гринвічем), а з цього району піднімався дим, передає Reuters.

«На вулиці був дуже товстий шар диму», — сказав 18-річний Себастьян Терстад, учень старшої школи, який проїжджав повз посольство на момент інциденту.

«Вхід дещо пошкоджено», — сказав Терстад Reuters.

Поліція Осло повідомила, що вибух стався біля входу до консульського відділу. Пізніше на місці події було помічено двох поліцейських-техніків у білих комбінезонах.

За словами поліції, в цьому районі більше не було знайдено вибухових пристроїв.

«На місці події було проведено розслідування за допомогою собак, дронів та гелікоптера, у результаті чого ведеться пошук одного або кількох потенційних злочинців», – йдеться у заяві поліцейського департаменту Осло.