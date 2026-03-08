Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, кілька днів назад На Fox News показали українські дрони-перехоплювачі, які назвали американськими. Реакція виробника (ВІДЕО)

У новому сюжеті на Fox News згадали про українські дрони-перехоплювачі

Йдеться про безпілотники від команди розробників “Дикі Шершні”. Саме ці дрони раніше на цьому каналі називали частиною “високотехнологічного арсеналу США”.

“Україна на нашому боці. Вона розробила одну з найсучасніших технологій боротьби з дронами, стикнувшись з роям іранських безпілотників відтоді, як путін розпочав вторгнення. Зеленський каже, що хоче допомогти. Можливо, вони могли б запропонувати нам ці “Дикі Шершні”. Українці створили ці чудові, недорогі, швидкі та маневрені дрони-камікадзе”, – йдеться в сюжеті каналу.