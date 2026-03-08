Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по кількох комплексах для зберігання палива, що використовуються військовими силами іранського терористичного режиму в Тегерані.

У офіційному повідомленні сказано:

“Нещодавно Повітряні сили Ізраїлю, за допомогою розвідки Армії оборони Ізраїлю, завдали ударів по низці об’єктів для зберігання палива в Тегерані.

Військові сили іранського терористичного режиму безпосередньо та часто використовують ці паливні резервуари для експлуатації військової інфраструктури. Через них іранський терористичний режим розподіляє паливо різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані.

Це значний удар, який є додатковим кроком у посиленні шкоди, завданої військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти рішуче, щоб значно послабити можливості режиму та усунути загрози для Держави Ізраїль”.