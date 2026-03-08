Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.03.26:
особового складу / personnel – близько 1 273 290 (+930) осіб / persons
танків / tanks – 11 742 (+5) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 157 (+6) од.
артилерійських систем / artillery systems – 38 059 (+55) од.
РСЗВ / MLRS – 1 673 (+3) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 322 (+0) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 164 416 (+2 558) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 403 (+19) од.
кораблі / катери / ships / boats – 30 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 82 101 (+289) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 083 (+3) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.