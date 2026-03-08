Після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року сімох співробітників Ощадбанку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими.

Подальший захист прав Ощадного банку України у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах, мовиться в заяві Ощадбанку.

«Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.

Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей», – заявили в Ощадбанку.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 березня Угорщина захопила українських інкасаторів. 6 березня Угорське ЗМІ пише, що сімох захоплених українських інкасаторів вже вислали з Угорщини. Доля золота та валюти невідома.

Також повідомлялося, що Нацполіція проводить розслідування за фактом викрадення в Угорщині 7 інкасаторів та службового авто Ощадбанку.